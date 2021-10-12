Bakan açıkladı! Başvurular 8 Kasım’da başlıyor

Milli Bakanı Mahmut Özer, öğretmenleri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Milli Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamasında tarih verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacağını bildirdi.

Özer, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra atama takvimini belirlediklerini kaydeden Özer, “2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık’ta yapılacak.” bilgisini paylaştı.

Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, “Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.