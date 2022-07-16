Bakan açıkladı! Faizler siliniyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhaerrem Kasapoğlu, öğrencilerin merakla beklediği KYK borçları ile ilgili açıklama yaptı.

KYK kredi faizlerinin silinmesi gündemde. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, “Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak” dedi.

KYK kredilerinde son durum merakla bekleniyor, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da. Üniversite öğrencilerinin yararlandığı KYK kredilerinin geri ödemesindeki faizlerin silinmesi gündemde. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı canlı yayında KYK kredisi ile ilgili yapılacak düzenleme dahil birçok konuda değerlendirmede bulundu.

Bakan Kasapoğlu, CNN Türk canlı yayınında kendisine yöneltilen “KYK kredi faizleri silinecek mi?” sorusunu cevapladı.

Kasapoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız dün bununla ilgili bir açıklama yaptılar. Bizim genç, sporcu odaklı siyasetimizi burada konuşuyoruz. Biz fırsat eşitliği kapsamında hareket ediyoruz. Her ilde bir veya birden fazla üniversite var. Harçları kaldırdık. Genç odaklı siyasetin gereği neyse bugüne kadar gerçekleştirdik. Türkiye kurumsal olarak burs ları gündeme getiren İBB Başkanı’yken Türkiye’nin gündemine getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse hep çıtayı daha yukarısına koyduk. Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir. 351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat enfeksli gelişen bir uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak” ifadelerini kullandı.