Bakan açıkladı! Faizsiz kredi imkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıkımın yaşandığı 11 ildeki depremzedelere güzel haberi duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “11 ilde depremzede işletmelere 1.5 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi sağlayacağız.” dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), deprem bölgesinde hasar gören işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı başlattı. Program, deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan ve depremden etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ’yi kapsıyor. Bu durumdaki işletmelere ölçeklerine bakılarak 1,5 milyon liraya kadar hızlı finansman imkanı sağlanacak.

Kredi programı ile 11 milyar liralık kredi hacmi ortaya çıkacak. Oluşacak 3 milyar liralık finansman maliyetinin tamamını KOSGEB karşılayacak. Yani işletmeler sıfır faizli olarak programdan yararlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay ziyareti kapsamında Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde de incelemelerde bulundu. Sanayicilerle bir araya geldiği program sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Varank, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nı devreye aldıklarını belirterek, “İşletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz. Afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik gerekli adımları attık.” dedi.