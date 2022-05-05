Bakan açıkladı! İhracat rakamlarında rekor

Ekonomiye dair önemli açıklama geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Nisan ayında ihracatın rekor kırdığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, “Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç %101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır.” dedi.

Bakan Muş konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: ” 2022 yılının devamında güçlü performansın süreceğini ve ihracatta yeni rekorlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. Türkiye güvenilir bir tedarikçidir. Güçlü altyapısıyla önemli bir üstür. Son 12 aylık ihracatımızda 2022 yıl sonu hedefi olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyor.

Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Türkiye ekonomisini daha da güçlendireceğiz. İhracatımızdaki ivme şüphesiz sanayimizin tamamına yansımaktadır. Reel kesim güven endeksimiz 1.2 puan artarak 130.7 seviyesine çıkmıştır. Böyle bir ortamda ülkemizin üretime hız kesmeden devam etmesi ve ihracatta yakaladığı ivme son derece anlamlıdır.

Sağlık ve spor turizm hizmetleri, pazar araştırması, ülkeye giriş yapacak kişilerin girişlerini kolaylaştıracak istihdam giderleri desteklenecektir.

Yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının desteklenmesi için ihracatçılarımız lojistik alanda kapsamlı bir şekilde desteklenecektir. Bu desteklerin sağladığı ivme ile 2022 yılında hizmet ihracatımızda 68 milyar dolar hedefini aşacağımızdan eminiz.

Türkiye tüm dünyaya güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi olduğunu ispatlayarak milli çıkarlar doğrultusunda tüm gelişmelerin merkezinde olacaktır.”