Bakan açıkladı! Konut ve kira fiyatlarını düşürecek hamle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını dengeleyecek hamleyi açıkladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon m² arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan OFİS, KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLECEK! Bu, 50 BİN YENİ KONUT demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun.”

Öte yandan Eylülde birçok firmanın katılacağı yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını söyleyen Bakan Kurum kampanyanın konut ve kira bedellerini aşağı çekeceğini dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Eylülde yeni bir konut kampanyası başlatacağız. Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz” dedi.

Esenler’de kentsel dönüşüm konutlarının tanıtımı kapsamında bir basın buluşması gerçekleştiren Kurum yeni kampanyaya Emlak Konut Genel Müdürlüğü koordinesinde bir çok firmanın katılacağını ifade etti.

Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin düşeceğine inandığını söyleyen Kurum kentsel dönüşümde desteğin artacağını da dile getirdi. Kira desteğinin 1150 liradan 1500 liraya çıkarılacağını, firmalara verilen 400 bin liralık desteğin de 600 bin liraya yükseltildiğini belirten Kurum belediyelere de yüzde 50’ye kadar faiz desteği verileceğini ifade etti.

ARSA DA SATILACAK

Bakan Kurum, 81 ili kapsayacak 150 bin sosyal konut projesinin detaylarının ise eylül ayı içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Evi olmayanlara arsa satışının da yapılacağını belirten Kurum, eylülde ayrıca Emlak Konut koordinasyonunda tüm sektör temsilcilerinin katılacağı düşük faizlik ve avantajlı fiyatlarla yeni bir konut kampanyası başlatılacağının da müjdesini verdi. Kampanyadan sonra fırsatçılık yapıp fiyat artışı yapacaklara yönelik de önlem aldıklarını söyleyen Kurum, “Sosyal konut haberleriyle kira ve konut fiyatları düşüşe geçmişti. Yeni kampanyayla daha da düşecek” dedi.

1.5 MİLYON YAPI ‘ACİL’ DÖNÜŞMELİ

Türkiye’de mevcut durumda 6.8 milyon riskli yapı olduğuna dikkat çeken Murat Kurum, 1.5 milyon konutun da acil dönüşmesi gerektiğine işare etti. İstanbul’daki yapılar hakkında da bilgi veren Kurum, şunları söyledi:

“İstanbul’da bulunan 1.3 milyonu riskli konuttan 230 bininin acil dönüşmesi gerekiyor. İstanbul’da bugüne kadar 300 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Toplam büyüklüğü 412 milyon metrekare olan 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fikirtepe, Kartal, Gaziosmanpaşa, Üsküdar başta olmak üzere İstanbul’un tüm ilçelerinde yürüttüğümüz çalışmalarla; şu anda sahada sürdürdüğümüz 140 bin konutluk dönüşüm projesiyle şehri her geçen gün depreme daha hazır hale getiriyoruz.”

EN BÜYÜĞÜ ESENLER’DE

Bakan Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un da katıldığı basın toplantısında Esenler’de kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan 2 bin 30 konutun 19 Ağustos’ta (yarın) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Esenler’de Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin yürütüldüğünü belirten Kurum, bu projenin dünyaya da örnek olacağını söyledi.

NE KADAR DESTEK VERİLİYOR?

Riskli binaların yeniden inşa edilmesi halinde konut sahibine 400 bin liraya kadar kredi veriliyordu. Kredi faizinde de 400 baz puanlık indirim söz konusuydu. Bakan Kurum, kredi tutarının 600 bin liraya, kredi faiz desteğinin ise 600 baz puana yükseltileceğini söyledi. Riskli yapının dönüşümünde ayrıca 18 aya kadar kira yardımı veriliyor. Kira yardımı illere göre değişmekle birlikte 1.150 liraya kadar çıkıyordu. Kurum, 15 Eylül itibarıyla bu tutarda yüzde 30 artışa gidileceğini ve kira yardımının 1.500 liraya yükseleceğini söyledi. Kurum, belediyelere de yüzde 50’ye kadar faiz desteği verileceğini vurguladı. Bu desteklere ilave olarak, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binalar, vergi ve harçlardan muaf. KDV ise yüzde 1.