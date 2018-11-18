Bakan açıkladı: Rusça dönemi başlıyor

Eğitim sistemi hakkında açıklana yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmer Ersoy, okullarda Rusça döneminin başlayacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlıyor. Bakan Ersoy, “Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışma başlattık. 10 okulda eğitime başlıyoruz. Hazırlıkta İngilizceyi, lise 1’de ise ilk defa Rusçayı mecbur tutuyoruz. Lise 2’den sonra ise Çince ve Almancayı seçmeli olarak sunacağız” dedi.

CNN Türk’te yayınlanan hafta Sonu programına konuk olan Ersoy şunları söyledi:

Turizm benimle başlamış bir şey değil. 80’li yıllarda rahmet Özal’la başlamış bir hareket ve çok başarılı olmuş bir hareket.

Ben de tam bu bağlamda yeni bir hareketin olmasını düşündüm. Şimdi bir değişiklik vakti. Nitelikli turiste yoğunlaşmak lazım.

Bunun için yeni bir strateji oluşturacağız. İlk yapılması gereken insan kaynakları, bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışma başlattık. 10 okulda eğitime başlıyoruz. Hazırlıkta İngilizceyi lise 1’de ise ilk defa Rusçayı mecbur tutuyoruz. Lise 2’den sonra ise Çince ve Almancayı seçmeli olarak sunacağız.

Öğrenciler 20 Nisan 20 Ekim tarihinden eğitimini anlaşılan okullarda yapacak. İş birliği yapacak oteller öğrencilerin kalacağı lojmanlardan eğitim alacağı yerlere kadar destek verecek.

Bu konuda görüş birliğine varıldı ve protokol imzalandı. 76 tane lise var 10 tane ile başlıyoruz bu meslek liseleri turizm kolejlerine dönüştüreceğiz. Bu durumu öğrenciler için de cazip hale getirmek için ödeme yapılacak.

Hazırlıktan itibaren öğrenciye ödeme yapılacak. Hazırlıkta stajyer maaşı ile başlayacak. Hazırlıkta stajyer maaşı lise 1’de stajyer maaşı çarpı 1.25 ve bu şekilde arttırılarak devam edecek.

2018 için Türkiye’ye gelen turist sayısında rekor kırılacak şu an için 40 milyon gibi rakam öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl belki 48 milyonu geçeceğini tahmin ediyorum.

NTV