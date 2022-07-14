Bakan açıkladı! Yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Kirişçi’nin açıklamasının satır başları şöyle;

Bu saatlerde ilk müdaheleyi gerçekleştirdiğimiz orman yangını ile ilgili aziz milletimizi aracılığınızla bilgilendirmek istiyorum. Malumlarınız olduğu üzere bu çalışmada da AFAD’ımızın koordinasyonunda müştereken birlikte Orman Genel Müdürlüğü’müz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız sivil toplum örgütlerimiz onların da desteği ile bu çalışma an itibarıyla başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

“3 bin 520 vatandaşımız uygun yerlere nakledilmiştir”

Yangın kontrol altına alınmıştır bu manada bunu ifade etmekde yarar vardır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece bu çalışmalar sürdürülecektir. Yaklaşık 300 hektarlık bir orman alanı bu yangında zarar görmüş ve 400 hektarlık da tarımla ilişkili olan alanlarda bir zararımız söz konusu olmuştur. 450 hane ve 3 bin 520 vatandaşımız yine tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınmış yakınlarına ve uygun yerlere nakledilmiştir. 4 ev ağır hasarlı olmak üzere toplam 10 ev zarar görmüştür. Fakat vatandaşlarımızın özellikle canıyla ilgili bir kaybımız çok şükür olmamıştır.

Büyükbaş, küçükbaş ve arıcılıkla ilgili arı kovanlarımız çalışmalar esnasında bulundukları yerlerden alınmıştır. Bazı vatandaşlarımız yangından olumsuz etkilenmi, bu olumsuz etkilenen vatandaşlarımız arasında 22 kişi, 13 kişi taburcu edilmiş bu 22 kişiden, 7 kişinin tedavisi sürmekte bir belediye çalışanımızda ise 3. derece bir yanık söz konusu, hayati bir tehlikesi bulunmamaktadır. Yine insan hayatı kadar önemsediğimiz doğal canlılarımız da onlarla ilgili de ifade ettiğim gibi kurtarma çalışmalarım bulunmuştur. Kocadağ bölgesinde tam radarın olduğu muhitte 500 yaban keçisi de çalışmalarla birlikte kurtarılmıştır. Bunlar bizim en büyük tesellimizdir. Maddi kayıplar telafi edilebilir fakat her halukarda canlarımızı bu manada koruduğumuzu ve kurtardığımızı belirtmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum.

“24 saat dahi sürmeden bu yangın kontrol altına alındı”

Tabiki 24 saat önce bu hadise başladığında gerek hava sıcaklığı yüksekliği itibarıyla gerekse hava rutubetinin düşüklüğü dahası rüzgarın aşırı şiddeti bu çalışmaların biraz zor geçmesine neden olmuştur. Alan aslında çok büyük bir alan değildir fakat alanın bulunduğu coğrafya zor bir coğrafyadır. Yani teşkilatlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarımızın gönüllü teşkilatlarımızın onların çabaları önemli fakat tabiatında onların önüne getirdiği zorluklar olmuştur. Bu zorluklara rağmen 24 saat dahi sürmeden bu yangın kontrol altına alınmış ve güzel bir çalışma geride bırakılmıştır.

“48 adet hava aracı etkin ve aktif olarak kullanıldı”

Bu çalışmada 1 adet İHA, 12 adet uçak, 29 adet helikopter, 4 adet bu su tankeri helikopter, 4 adet idari amaçlı kullandığımız helikopterler var bunları da ifade edeceğim. Bu 29 helikopterin içerisinde 23 tanesi Orman Genel Müdürlüğümüze kalan kısmı jandarmamıza, emniyetimize ait, Milli Savunma Bakanlığımıza ait hava araçları. Toplamda 48 adet hava aracı etkin olarak aktif olarak kullanılmıştır. 194’ü arazöz ve 16’sı TOMA olmak üzere 576 araç bu çalışmalara aktif olarak katılmıştır. Bunların içerisinde arazöz ve TOMA’ların dışında ilk müdahale araçları ve diğer iş makineleri olmak üzere kategorize edebileceğimiz çok sayıda araç da bu manada kullanılmıştır.

“Zarar tespit çalışmaları tamamlanınca ziyan tazmini gerçekleştirilecek”

2 bin 170 personelimiz bu çalışmalara aktif olarak katılmıştır. 136 gönüllü de yine bu çalışmalarda etkin olarak bulunmuşlardır.

Bundan sonra yapılacaklara değinmekte fayda var. Bu çerçevede vatandaşlarımızın gerçek anlamda zarar ve ziyanları. Bunların tespitleri, biraz önce 4 adet evin zarar gördüğünü söyledim ama bu ev olur veya tarımsal varlıklarımız olabilir bunlarla ilgili zarar ziyan tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra devletimiz her zaman olduğu gibi AFAD üzerinden olanlara, diğerlerine de Cumhurbaşkanlığımız aracılığıyla bu ödemeler vatandaşların zararının ziyanının tazmini konusu inşallah gerçekleştirilecektir.

“Orman Genel Müdürlüğümüz tüm yönleriyle yeterli düzeydedir”

Bizim 183 yıllık bir Orman Genel Müdürlüğümüz var. Önemli bir müttesebat her vesileyle dile getiriyorum. Onlara orman savaşçıları, yangın savaşçıları diyoruz. Diğer taraftan AFAD’ımızın koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok önemli çalışmaları oldu. Biraz önce de belirttim mesela 16 adet TOMA yani bu iç güvenlik için kullanılan araçlarımız burada yangın söndürme için kullanılmıştır. Aynı şekilde belediyelerin vermiş olduğu yangın söndürme araçları da bu manada önemlidir. Tabiki tecrübenin iyisi kötüsü olmaz fakat bunlar önemli tecrübelerdir. Orman Genel Müdürlüğümüz yazılım, donanım, beşeri sermaye, insan kaynakları tüm bu yönleriyle yeterli düzeydedir.

Bir noktanın altını çizmek isterim çok speküle edildiği için bunu ifade etmek isterim dün itibarıyla da gece görev yapabilen helikopterlerimiz de uçuşlarını gerçekleştirmiştir. Bizim için hava araçları karadaki savaşçıların orman savaşçılarının işini kolaylaştıran ve onların zorunu kolaylaştıran önemli enstrümanlardır. Önemli olan ormanın içindeki müdahale ekibidir. Dolayasıyla bu müdahale ekibi bu başarılı çalışmalarına gece görev yapabilen helikopterlerle de bir destek verilmiştir. Burada sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz zira bu oluşturulan envanterin tamamına yakını neredeyse son yıllarda hem yenilenmiş hem de sayıca yukarılara taşınmış. Bir önceki yılla bile mukayese edildiğinde hava araçları bakımından olsun diğer yönlerden olsun çok ciddi bir destek sayın Cumhurbaşkanımız tarafından teşkilatlarımıza sağlanmıştır.

AFAD bu manada gerçekten takdire şayan Türkiye’ye yakışan bir yapılanmadır. Bir koordinasyon ulusal düzeyde gerekiyor AFAD bu misyonunu gayet güzel şekilde gerçekleştiriyor. Rabbim bir daha bu tür yangınları göstermesin fakat her vesileyle dile getiriyorum.

Bu ne ilk ne de son yangın olacaktır. Dolayısıyla bize düşen sadece 21 bin orman çalışanı veya bugünkü gibi burada diğer kuruluşlarımız la verilen mücadele tek başına yeterli değil. Mutlak suretle aziz milletimizin de hassasiyeti, duyarlılığı onların destekleri de bizim için son derece önemlidir, kıymetlidir.

Bir trafodan kaynaklı böyle bir yangını 24 saatten daha kısa sürede kontrol altına alınıp artık tehlike arz edemez hale getirmiş olmaktan dolayı gerçekten hepimiz çok mutluyuz. Bizim için en mutlu an, dolayısıyla bu mutlu anı bize yaşatan o savaşçıları da bir kez daha şükranlarımızı yerinde sunmak için ziyaret edeceğiz.