Bakan: Adana’da 8 kuyu daha açacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana’da keşfedilen petrol sahalarını ziyaret etti.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın petrol keşfini açıkladığı Soysalı Mahallesi kırsalındaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Çukurova üretim sahasını ziyaret etti, TPAO yetkililerinden bilgi aldı.

Bakan Dönmez, Çukurova-1 Kuyusu’nun yakınına giderek bir işçinin petrol kuyusunun vanasını açarak numune almasını izledi, daha sonra pet şişeye doldurulan petrolü inceledi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın keşfini açıkladığı bu kuyularda süreci başlattıklarını, 2021 senesi eylülünde ilk sondajı tamamladıklarını söyledi.

O günden bu yana deneme ve test amaçlı üretimlerin sürdüğünü aktaran Dönmez, şöyle konuştu:

“Şu anda üzerinde bulunduğumuz Çukurova-1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan kuyu. Çukurova-2 ise 358 metreden. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye’de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu. Sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim.”

Dönmez, sahadaki 2 kuyuda halihazırda fiilen üretim de yapıldığını, buralardan günlük ortalama 100-120 varil petrol çıkarıldığını bildirdi.

“Bölgede benzer potansiyellere sahip 4-5 saha daha var”

Yıl sonuna kadar bölgede 8 kuyu daha açmayı ve toplam 10 kuyuya ulaşmayı planladıklarını anlatan Dönmez, bölgedeki üretilebilir petrol rezervinin yaklaşık 7,5-8 milyon varil olduğunun, bunun da 1 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe denk geldiğinin bilgisini verdi.

Dönmez, bölgede başka çalışmalar da yürüttüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bölgede benzer formasyona, yüksek potansiyele sahip 4 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine keşif amaçlı sondaj yapacağız. Eğer keşif yakalarsak da üretim amaçlı kuyularımızı açacağız. Belki buradaki o zaman toplam keşif miktarımızı daha da artırmış olacağız. 8-10 kata kadar daha fazla potansiyel içerdiğini içeride arkadaşlarımız söylediler.”

“TPAO’nun günlük petrol üretimi 60 bin varilin üstünde”

Bakan Dönmez, son yıllarda TPAO’nun hem karada hem de denizde arama çalışmalarına yoğunluk verdiğini ifade etti.

Karadeniz’de 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptıklarını anımsatan Dönmez, “Orada hummalı, geceli gündüzlü bir çalışma var. İnşallah Cumhuriyet’imizin 100. yılında o gazımızı milletimizle buluşturacağız ama bu arada, karada da aslında keşiflerimiz var” dedi.