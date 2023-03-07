Bakan: Afet konutlarını hızla tamamlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), deprem bölgesi için harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 7 etabı 75 ilde tamamlanmıştı. 5 Şubat günü Kütahya’daki kura çekimlerinin ardından 6 Şubat’ta Ankara’da yapılması planlanan “İlk Evim Arsa” kura çekimleri Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimleri 6 Mart’ta Ankara’da başladı. “İlk Evim, İlk İşyerim” kura çekimlerine 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir’den başlayarak beş ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek.

“TOKİ’mizle sosyal konutlarımızı yapacak, afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!”

Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla Bakanlığa bağlı TOKİ eliyle bir taraftan afet konutlarının inşasının diğer taraftan da “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” kura çekimlerinin devam ettiğini duyurdu. Bakan Kurum, paylaşımında “İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ’mizle sosyal konutlarımızı yapacak, afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!” dedi.

“ ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi kapsamında beş ilde 8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 sosyal konutun kuraları noter huzurunda çekilecek”

Bakanlık açıklamasında “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere beş ilde 8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekilecek:

8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut

8-9 Mart 2023: Afyonkarahisar 3 bin 169 konut

11 Mart 2023: Edirne 1.363 konut

12 Mart 2023: Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut

“ ‘İlk Evim Arsa’ kuralarında depremden etkilenen illere öncelik verilerek kuralar 8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için çekilecek”

Bakanlık açıklamasında 1 Şubat 2023 tarihinde başlayan “İlk Evim Arsa” projesinde altyapısı hazır 1 milyon konut arsası kuralarına Kahramanmaraş depremi nedeniyle ara verildiği hatırlatıldı. Kura çekimleri dün Ankara’da yeniden başladı. Kura çekimlerinde depremden etkilenen illere öncelik verildiği belirtilirken depremden etkilenen Osmaniye için 2 Şubat tarihinde kura çekiminin yapılmış olduğu hatırlatıldı.

8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek iller şunlar:

8 Mart 2023: Kilis Merkez 275

8 Mart 2023: Hatay Merkez 275

8 Mart 2023: Elazığ Merkez 1.650

8 Mart 2023: Malatya Merkez 550

8 Mart 2023: Adıyaman Merkez 275

8 Mart 2023: Kahramanmaraş Merkez 275

9 Mart 2023: Adana Merkez 2 bin 200

9 Mart 2023: Şanlıurfa Merkez 3 bin 300

10 Mart 2023: Gaziantep Merkez 3 bin 300

10 Mart 2023: Diyarbakır Merkez 3 bin 300