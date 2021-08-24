Bakan: Afganistan’dan 1404 kişi tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’daki 1404 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugüne kadar Afganistan’dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061’i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, İngiliz medyasının “Pakistan ve Türkiye’de göçmen merkezleri kurulacak” yalanına tepki gösterdi:

“Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Haberde bahsedilen sözler İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından hiçbir şekilde söylenmemiştir. BBC hatasını anladı, tweetini sildi fakat o BBC’nin tweetini alıntı yaparak tweet atan genel başkanların tweetleri duruyor.”