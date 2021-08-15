Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile İran hududunda alınan önlemleri inceledi.

Havadan ve karadan yaptığı incelemelerin ardından Akar ve Komutanlar, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve hudut birliklerinin komutanlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığı’nda bir araya geldi.

İran hududundaki tabur, birlik, karakol ve üs bölgelerine ilave takviye yapıldı. Hudutta her zamankinden daha yoğun bir şekilde tedbir alındığını dile getiren Akar, “Her gün 150’den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Termal gece görüş cihazları dahil bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz” sözlerini kullandı.

SEL BÖLGESİNİN TAHLİYESİ İÇİN GEMİ

Batı Karadeniz’deki sel felaketinin ardından bölgede TSK’ya ait helikopterlerin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Akar, “Bölgeye ayrıca 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi. Bunların yanı sıra Sinop Türkeli’nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz de yola çıktı” açıklamasında bulundu.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelenin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Akar, “Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda Gara bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi. Hakurk bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz devam edecek. Bizim tek hedefimiz teröristler. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadele devam edecek. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız” diye konuştu.