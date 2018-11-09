Savunma Bakanı’ndan 10 Kasım mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulu Önder Atatürk’ün vefatının yıldönümü olan 10 Kasım nedeniyle mesaj yayımladı.

Akar’ın yayımladığı mesaj şöyle:

“Milletlerin tarihlerine yön veren, uygarlıklarını biçimlendiren ve geleceklerini aydınlatan liderler, hiçbir zaman unutulmaz, içinden çıktığı toplumun hafızasında daima yaşarlar. İlkeleri ve düşünceleriyle Türk milletinin hafızasında ve yüreğinde yaşayan, İstiklal Savaşı’nın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de işte böyle bir liderdir. Bugün ebediyete intikalinin 80’inci yıl dönümünde saygı ve minnetle andığımız büyük lider Atatürk; bin yıllık vatanımızı işgal girişiminde bulunan yedi düvele karşı ‘Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.’ diyerek kahraman ve fedakar Türk halkı ile birlikte büyük bir kurtuluş mücadelesi başlatmış, zaferle sonuçlanan bu mücadelenin ardından yeni bir devlet kurup cumhuriyeti ilan etmiştir. Türk tarihinin en büyük dönüşümlerinden biri olan cumhuriyetin ilanı ile ülkemizin ve milletimizin her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılması için ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda köklü, emsalsiz değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Savaştan çıkmış, yokluk içindeki bir ülkenin her alanda gerçekleştirdiği bu değişim ve var olma mücadelesi, mazlum ve mağdur milletler için de bir ilham kaynağı olmuştur. Bağımsızlık mücadelemizin, milli birliğimizin ve çağdaşlık yolunda atılan adımların simgesi olan Atatürk, ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.’ diyerek akıl ve bilim üzerine inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk halkına miras bırakmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahramanlık ve fedakarlıklarıyla daima gurur duyduğumuz atalarımızdan devraldığımız bu mirasa sahip çıkmak ve onlara yaraşır şekilde ülkemizi, aklın ve bilimin rehberliğinde geleceğe taşımak, bizlerin en önemli vazifesidir. Asil Türk milleti, Milli Mücadele’de olduğu gibi 15 Temmuz’da da istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı milli ve manevi değerlerinden aldığı güçle yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut halinde omuz omuza mücadele ederek ülkemizi geleceğe taşıma iradesi ve gücünde olduğunu ve demokrasiye nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiştir. Bağrından çıktığı milletinin sevgi ve güveninden güç alan Türk Silahlı Kuvvetleri de başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne ve birliğimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Bu vesileyle, asil milletimizin azim ve kararını zafere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

TRT