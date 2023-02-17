Bakan Akar duyurdu! Deprem bölgesindeki 10 bin ere sıla izni

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesindeki 10 bin askere sıla izni verildiğini duyurdu.

Terörle mücadele, hudut güvenliği, semalar, denizler ve yurt dışındaki görevlerini aksaksız ve eksiksiz sürdüren Mehmetçik, deprem bölgesinde de güvenliği tesis ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Karamsarlık yaymaya gayret edenlere karşı birliğimizi koruyacak, gayretlerimizi sürdüreceğiz. Çok kısa sürede yaraları saracağımıza inanıyoruz” dedi. 24 geminin de bölgede hizmet verdiğini belirten Akar, bölgedeki yaklaşık 11 bin askere sıla izni verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile on şehri etkileyen “asrın felaketinin” hemen ardından deprem bölgesine yardım ulaştırmaya başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin koordine edildiği TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Çalışmalara ilişkin brifing alan, talimat veren Akar, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa ve tüm millete başsağlığı diledi.

Kederde ve kıvançta millet olarak bir ve beraber olmanın önemine vurgu yapan Akar, “Bugün her şeyden önce birlik, dayanışma içinde olma günü. Hepimiz bu yarayı sarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Geleceğe umutla yürüyeceğiz, karamsar ve kötümser olmayacağız. Çaresizlik, karamsarlık yaymaya gayret edenlere karşı devlet ve millet olarak inatla birliğimizi, beraberliğimizi koruyacak, gayretlerimizi sürdürecek ve çok kısa sürede yaraları saracak ve sorunları aşacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Devletin tüm imkanları, kurum ve kuruluşlarıyla milletinin emrinde olduğunu belirten Akar, “Asrın felaketinin yaralarını sarmak için canla başla herkes çalışıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak biz de ihtiyaç duyulan tüm tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.