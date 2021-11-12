Bakan: Akıllı şehirler kuracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği nedeniyle akıllı şehirler kuracağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacaklarını söyledi. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında korunan doğal alanları artırıp, iklime duyarlı akıllı şehirler oluşturacaklarını belirten Kurum, araştırmalara göre hava sıcaklıklarının bu şekilde artmaya devam etmesi halinde İstanbul’un Antalya’ya, İzmir ve Bursa’nın da Adana’ya benzeyeceğini aktardı.

Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Türkiye’de 2000’li yıllarda meydana gelen meteorolojik afetlerin sayısında, 1960’lı yıllara göre 3 kat, ekonomik kayıplar açısından 9 kat artış olduğuna dikkati çeken Kurum, “2018 ve 2019 yıllarına ait ulusal emisyonlardaki azaltım başarımız, iklim değişikliğiyle mücadeledeki çok önemli bir sonuçtur” ifadelerini kullandı.

Kurum, İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılan 26. Taraflar Konferansı’nda 40’ın üzerinde yan etkinlik ile önemli görüşmeler, istişareler gerçekleştirdiklerini anlatarak, “Türkiye’yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız. Bu çerçevede, sürdürülebilir, yeşil ekonomiyi ve yeşil teknolojileri destekleyen stratejik bir planlama sürecinin içerisine girdik. Düzenleyeceğimiz İklim Şurası’nda da emisyon ticaret sisteminden yeşil yatırımlara kadar çok çeşitli başlıklarda ve tüm sektörlerimizi ilgilendiren bir istişare sürecini başlatıyoruz” diye konuştu.

Sel ve yangınlar sonrası inşaatları başlatılan konutları 1 yıl içerisinde vatandaşlara teslim edeceklerini vurgulayan Bakan Murat Kurum, “Son bir yıl içerisinde Amerika, İngiltere ve Fransa’da yaşanan afetler sonrasında karşılaşılan kötü ve çaresiz manzarayla vatandaşımızı asla karşı karşıya bırakmadık” değerlendirmesini yaptı.