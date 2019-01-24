Bakan Albayrak, Davos’ta konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos’ta yaptığı konuşmasında ekonomiye dair çarpıcı bilgiler verdi.

Albayrak “Kimse bizden reel ekonominin dengelerinden kopmamızı beklemesin” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

– Mayıs ayında Fransız mevkidaşımızı Türkiye’de ağırlayacağız.

– Almanya’yla bir iletişime geçeceğiz. İlkbaharda seyahatimiz gerçekleşecek.

– Güven ortamının gerek küresel gerek kurumsal açıdan, Türkiye ve paydaşları açısından çok güçlü bir şekilde yeni döneme gireceğimizi belirtebiliriz.

– Davos farklı tehdit, sınama ve kaygıların dile getirip, ortak hareket etmenin önemli olduğu sıkça işlendiği bir ortam.

– Türkiye tüm tehditlere rağmen, Ortadoğu’da yaşanan süreçlerin bertaraf etme noktasındaki güçlü reflekslerin tekrar ettiği, ortaya koyulan performansın takdir edildiği başarılı bir süreç.

– Gayet başarılı bir Davos ziyareti gerçekleştirdik.

– Daha stratejik, aktif bir hazinecilik ortaya koyacağız. Maliyetleri düşürmek, likiditeyi doğru ilerletmek, çok daha etkin hazinecilikten bahsettik. Farklı anlaşılamaz denilen şeylerle karşı karşıya kaldılar. Sadece son çeyrekte 3 milyar TL’ye yakın faiz tasarrufu elde ettik, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde. Kimse reel ekonominin paydaşlarından kopmamızı beklemesin.

– Eğer sizin nisanda alacağınız var ocakta ödemeniz var, biz şöyle mi diyeceğiz hayır faizle borç yapacağız mı diyeceğiz. Etkin ve aktif bir nakit akışı çerçevesinde ek gelir ve kaynakla, bütçe dengeleri içerisinde, kamu ödemeleri başta olmak üzere.

– 2. ve 3. çeyrek açısından optimistiz. Sadece enflasyon açısından değil. Biz net ifade edeyim. 2018 4. çeyrek ve 2019 anlamında çok daha olumlu şekilde tamamlayıp, büyümeye dayalı güçlü bir şekilde tamamlayacağız.

-Turizm rakamları, büyüme rakamları, gerçekleşmeler açısından çok güçlü şekilde neticeler gördüğümüz şekilde devam ediyor.

– Bunun altını çizelim… 3 konu… Bütçe disiplini, cari denge ve en önemlisi enflasyon mücadelesi. 6 aylık sürece baktığımızda piyasadaki güvenin tesis edilmesi açısından beklenenin üstünde neticeler aldık.

TRT