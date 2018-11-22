Bakan Albayrak’tan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu ve tedbirlerin piyasalarda olumlu karşılandığını belirtti.
Konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Kurlarda oynaklığa ilişkin alınan tedbirlerin pozitif etkisi finansal piyasalarda görülmeye başlandı.
Öncü göstergeler 2018’in ikinci yarısında ekonomik yavaşlama ve yeniden dengelenmeye işaret ediyor.
Yeni ekonomik program ekonomik aktivitenin 2019 ve 2020’de potansiyel seviyenin altında olacağını gösteriyor.
Enerji ve altın hariç 2,6 milyar lira cari fazla veriyoruz.
Enflasyona en büyük desteği sıkı maliye politikası verecek. Mali disiplin temel çıpamız olacak.
Sıkı mali politika enflasyona karşı mücadeleye en büyük katkıyı yapacak.
Vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışma sürecek.
Mecbur olmadıkça yeni muafiyet ve istisna getirmeyeceğiz.