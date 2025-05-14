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Bakan Ali Yerlikaya, 146 şüpheli yakaladı

 

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI: OPERASYNLAR YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde ‘Tefecilik’ ve ‘Dolandırıcılık’ suçlarıyla ilgili mali suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 146 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordineli çalışmasıyla yürütülen operasyonlar neticesinde önemli gelişmeler yaşandı.

ŞÜPHELİLERİN YARGILANMASI BAŞLADI

Yapılan operasyonlar, sadece şüphelilerin yakalanmasıyla değil, aynı zamanda sahte altın atölyesinin de deşifre edilmesiyle dikkat çekti. Operasyonlarda 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve belge ele geçirildi. Bu kapsamda, şüpheliler hakkında ‘Tefecilik’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Zimmet’, ‘İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Parada sahtecilik’, ve ‘Vergi Usul Kanununa muhalefet’ suçlarıyla ilgili soruşturmalar başlatıldı.

 

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