Bakan Ali Yerlikaya, 41 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyona dair detayları paylaştı. Bu operasyon, 5 farklı organize suç örgütüne yönelik olarak 5 ayrı ilde yapıldı. 41 şüpheli yakalandı ve bunlardan 26’sı tutuklandı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER

Aydın’da işletmelere baskı yaparak haraca bağlanan, Hakkari’de yasa dışı bahis sitelerine reklam verip dolandırıcılık yapan, Ankara ve Balıkesir’de uyuşturucu ticareti yürüten, Mersin’de ise silah kaçakçılığı gerçekleştiren 5 farklı suç örgütü hedef alındı. Operasyonda yakalanan 41 şüpheliden 26’sında 1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi tespit edildi. 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve diğerlerinin işlemleri sürdürüyor.

Çorum’da Kazada Beş Kişi Yaralandı

Çorum'da meydana gelen traktör ve otomobil kazasında aynı aileden beş kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir bebek ve bir çocuk da bulunuyor. Ekipler olay yerine intikal etti.
Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan Ayrıldılar

Oyuncu Devrim Özkan ile futbolcu Lucas Torreira'nın ilişkisi sıkıntıya girdi. Çift, kısa bir süre önce yeniledikleri aşklarını sosyal medyada sonlandırdı.

