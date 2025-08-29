Bakan Ali Yerlikaya: 450 Bin 169 Dönüş

SURİYELİLERİN GÜVENLİ DÖNÜŞLERİ ARTMAKTA

Esad rejiminin düşüşünün ardından Suriyeli göçmenler, ülkelerine geri dönme süreçlerini sürdürüyor. Kütahya’da düzenlenen “Türkiye’nin Huzuru Toplantısı”nda basın mensuplarıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu konuya dair güncel istatistikleri paylaşarak, “8 Aralık 2024’ten bu yana dönenlerin sayısı 450 bin 169” dedi.

TÜRKİYE, SURİYELİLERİN YANINDA YER ALIYOR

Yerlikaya, Suriyelilerin ülkesine geri dönüş taleplerinin 8 Aralık 2024 sonrasında artış gösterdiğini ifade ederek, “Suriye’nin özgürleşmesinden itibaren ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye’nin bu süreçteki rolüne de vurgu yaparak, ülkemizin göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğünü belirtti.

DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİ SAYISI KATLANIYOR

Bakan Yerlikaya, bugüne kadar ülkesine geri dönen toplam Suriyeli sayısının 1 milyon 190 bin 172 olduğunu aktardı. 2022 yılı itibarıyla Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 535 bin 898 civarında olduğunu kaydetti. Ancak bu sayının Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon 506 bin 740’a düştüğünü ifade etti. Yerlikaya, bu süreçte Suriyeli göçmenlerin gönüllü geri dönüş işlemlerine büyük hassasiyet gösterildiğini ve Suriye’nin istikrara kavuşmasıyla birlikte bu geri dönüşlerin artmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.