Bakan Ali Yerlikaya, Balıkesir Depremi Hakkında Bilgi Verdi

DÜZENLİ KAYIPLAR VE YARALILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’de meydana gelen depremin ardından “Depremde bir kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. 16 bina yıkıldı, arama kurtarma yaptığımız yıkık bina yok” açıklamasında bulundu. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde güçlendirici etkisi olan bir deprem gerçekleşti. 6.1 büyüklüğündeki bu deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

ARTCI SARSINTILAR VE DURUM GÜNCELLEMESİ

Büyüklüğü 6.1 olan depremin ardından Balıkesir’de 3 artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD, bu artçı depremlerin merkez üssü Sındırgı ilçesi olduğunu ve büyüklüklerini 4.6, 4.1 ve 4.0 olarak açıkladı. Depremin ardından bazı binaların yıkılmasıyla birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız el ele vererek yaptığımız ilk şey arama ve tarama yapmak. İlk etapta bir binamızda yıkım, ahırlarda hasar olduğunu gördük. Kendiliğinden çıkan iki vatandaşımız oldu. Çok hızlı yapılan arama kurtarma ile 4 vatandaşımız kurtarıldı” dedi.

Yerlikaya açıklamasında “Ne yazık ki kurtarılanlardan 85 yaşındaki bir büyüğümüz hayatını kaybetti. Yakınlarına tüm Sındırgılı kardeşlerime baş sağlığı diliyorum. Arama kurtarma bu binada tamamlandı. 68 kırsal mahallemizde arama tarama tamamlandı” ifadelerini kullandı. “Burada 16 yıkık bina olduğunu tespit ettik. 4’ünde yaşam bulunuyor, şükürler olsun ki vatandaşlarımız buradan sağ salim çıkmayı başarmıştır” diye ekledi. Bakan Yerlikaya, “Şu an itibariyle ilan ediyoruz, arama kurtarmalarda herhangi bir başka yıkık dökük bina yoktur. Toplam 29 vatandaşımız da yaralanmıştır. Ağır yaralımız yoktur.” ifadesini de kullandı. Ayrıca, “Sındırgı’daki tüm vatandaşlarımız kendi evinin durumunu herkesten daha iyi bilir. Binasıyla ilgili bir endişesi varsa tedbirli olmak gerekir” dedi.