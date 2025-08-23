Bakan Ali Yerlikaya Esnafı Ziyaret Etti

Haberler

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA ESNAFI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin Valiliği ziyaretinin ardından İnönü Caddesi’nde esnaf ziyareti yapıyor ve burada vatandaşlarla sohbet ediyor. Esnaf ziyaretinde, kendisini izleyen basın mensuplarına “cağ kebabı” ikram eden Bakan Yerlikaya, aynı zamanda fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

PARTİ ZİYARETLERİ VE ÖZEL TEMASLAR

Ziyaretlerin akabinde, Bakan Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığına da uğrayarak partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiriyor. Ziyaret programları sonrasında ise özel görüşmeler yapmak üzere Şavşat ilçesine hareket ediyor.

