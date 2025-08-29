Bakan Ali Yerlikaya, Güvenli Dönüşü Vurguladı

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya’da düzenlenen Güvenlik Toplantısı’na katıldı ve çeşitli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde insani bir yaklaşım ve rasyonel bir bakış açısıyla devam ettiğini, “Bugüne kadar ülkelerine dönen, onurlu ve güvenli şekilde geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu” sözleriyle ifade etti. Ayrıca, 2011 yılında Esad yönetiminin zulmünden kaçan Suriyelilere Türkiye’nin her zaman destek olduğunu vurguladı. Yerlikaya, 8 Aralık 2024 sonrası dönemle birlikte gönüllü geri dönüş taleplerinin arttığını belirterek, Türkiye’nin bu süreçte Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ettiğini dile getirdi.

KÜTAHYA’DA SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Bakan Yerlikaya, Kütahya’da güvenlik alanında önemli başarılar kaydedildiğini belirterek, kişilere karşı işlenen 10 katalog suçta bu yılın ilk 7 ayında geçen yıla göre olaylarda yüzde 4,5 azalma yaşandığını söyledi. “Geçen yıl 3 bin 29 olan olay sayısı bu yılın ilk 7 ayında 2 bin 893’e düşmüştür” sözleriyle durumu özetleyen Yerlikaya, Kütahya’da suçları aydınlatmada yüzde 100 başarı sağladıklarını, geçen yıl bu oranın yüzde 98 olduğunu da ifade etti.

HIRSIZLIK OLAYLARINDA BAŞARI VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da bir azalma gözlemlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, 2024’ün ilk 7 ayında meydana gelen 188 olayın bu yıl 161’e gerilediğini ve aydınlatma oranının Türkiye ortalamasının 5 puan üzerine çıkarak yüzde 90,7’ye yükseldiğini aktardı. Kütahya’da ilk 7 ayda 56 hırsızlık olayı yaşandığını, bunlardan 30’unun emniyet bölgesinde, 26’sının jandarma bölgesinde gerçekleştiğini açıklayan Yerlikaya, emniyet bölgesindeki 30 hırsızlık olayının faillerinin yakalandığını, jandarma bölgesindeki 26 olaydan ise 23 faillerin yakalandığını, kalan üç olay için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yerlikaya, Kütahya’nın nüfusunun 571 bin olduğunu belirterek, elde edilen başarıların önemine dikkat çekti ve güvenlik güçlerinin çalışmalarının kararlılıkla süreceğini vurguladı.