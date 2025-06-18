Bakan Ali Yerlikaya Operasyonu Açıkladı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli 6 ilde “Sevenler” organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgiler verdi.

OPERASYON DETAYLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, elebaşı N.S. olan “Sevenler” organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler arasında elebaşının da bulunduğu belirtildi. Yapılan operasyon esnasında, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 otomobil ve çok sayıda pasaport ele geçirildi.

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA

Organize suç örgütü üyeleri hakkında başlatılan soruşturmalar, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak’, ‘Suç gelirlerini aklama’ ile ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçlarını kapsıyor. Bu gelişme, organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini gösteriyor.