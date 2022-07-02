Bakan: Asgari ücretteki artış yüzde 94 oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretteki kümülatif artış oranının yüzde 94,60 olduğunu bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bugün itibariyle ek yüzde 30’luk artış yaparak asgari ücreti 5 bin 500 TL’ye çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94.60 oldu” dedi.

Bakan Vedat Bilgin sosyal medya hesabından asgari ücretin artış oranına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibariyle ek yüzde 30’luk artış yaparak asgari ücreti 5 bin 500 TL’ye çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94.60 oldu.”