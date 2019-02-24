Çavuşoğlu, Cenevre’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin 40. oturumuna katılmak üzere Cenevre’ye gidiyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25-27 Şubat tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 40. oturumunun yüksek düzeyli bölümüne iştirak edecek. Çavuşoğlu, 25 Şubat’ta İnsan Hakları Konseyinde ve aynı gün düzenlenecek olan Silahsızlanma Konferansı Yüksek Düzeyli Bölümü’nde bir konuşma yapacak. Çavuşoğlu’nun Cenevre’de bulunacağı süre zarfında muhataplarıyla bazı ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

TRT