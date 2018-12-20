Dışişleri Bakanı, Malta’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Abela ile görüşmek için Malta’ya gideceği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela’nın davetine icabetle, 21-22 Aralık 2018 tarihlerinde Malta’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Çavuşoğlu’nun, Maltalı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-Malta ikili ilişkilerinin yanı sıra, Avrupa Birliği’ne ve üyelik sürecine ilişkin konularda, Akdeniz havzasındaki ortak sınamalar ve işbirliği imkanları ile güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaret vesilesiyle ayrıca Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca tarafından kabul edilecek ve Malta Avrupa İşleri ve Eşitlik Bakanı Helena Dalli’yle de görüşecek. Malta’nın farklı sektörlerine ilgi duyan bazı iş insanları da Çavuşoğlu’na eşlik edecek ve bu vesileyle Maltalı muhataplarıyla temaslarda bulunacak.

TRT