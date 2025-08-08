Bakan Bak, Diyarbakır’da Spor Yatırımlarını Duyurdu

GENÇLİK VE SPOR BAKANI’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ‘Terörsüz Türkiye’ mottosunu yakından takip ediyoruz. Onun için hep beraber çalışacağız. Bu ülke hepimizin, büyümesi ve gelişmesi için hep beraber çalışmamız gerekiyor.” şeklinde önemli ifadelerde bulundu. Bakan Bak, kentteki ziyaretlerine devam ederken, Valilik ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Stadı’nda düzenlenen “Gösteri Maçı” etkinliğine katıldı. Etkinlikte, Bakan Bak, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, MHP İl Başkanı Miktat Arslan ve birçok yetkili isim yer aldı.

MAÇTA GALİP GELDİLER

Bakan Bak, sahaya 21 numaralı forma ile çıkarak keyifli bir karşılaşma gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı takımı, Diyarbakır Valiliği takımını 12-6 mağlup etti. Maçın ardından gazetecilere konuşan Bakan Bak, Diyarbakır Stadı’nın mevcut durumunu kontrol etmek için sahada bulunduklarını ifade etti. Sezon bitiminde hibrit çim serildiğini ve şu an zemin durumunun oldukça iyi olduğunu belirtti. 2025-2026 futbol sezonunun başladığını vurgulayan Bakan Bak, liglerde mücadele eden tüm takımlara başarılar diledi.

DİYARBAKIR STADI’NIN GÜZELLİĞİ

Diyarbakır Stadı’nın güzel bir görüntüye sahip olduğunu dile getiren Bakan Bak, “Önceki dönem bakanlığımda da açılışını bir kupa finali ile yapmıştık. O gün Akhisar ile Fenerbahçe maç yapmıştı ve 3-1 Akhisar kazanmıştı. Zemin çok güzel, harika. İyi bakım yapılıyor. Valimize, il müdürümüze, vekillerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir iş çıkardılar.” ifadelerini kullandı. Maçtan aldıkları keyfi dile getiren Bakan Bak, tüm Diyarbakır halkına başarılı bir sezon temennisinde bulundu.

YENİ YATIRIMLAR VE TESİSLER

Bak, “Sporun birleştirici, iyileştirici ve kapsayıcı bir rolü var. Biz de Diyarbakır’daki yatırımlarımızı devam ettiriyoruz.” diyerek, üniversite kampüsü içerisinde yeni bir öğrenci yurdunun yapılacağını açıkladı. Bağlar ilçesinde spor tesisleri, gençlik merkezi gibi projelerin hayata geçirileceğini belirten Bakan Bak, diğer ilçelerde yarı olimpik havuzlar dahil gençlik merkezleri inşa edeceklerini söyledi. Toplamda yaklaşık 3,5 milyarlık bir yatırım planlarının olduğunu sözlerine ekledi ve “Gençlik merkezleri ve gençlik kamplarımız başta olmak üzere yatırımlarımızı arttıracağız.” diyerek sözlerini tamamladı.