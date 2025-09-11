Bakan Bak, Ediz Gürel’i tebrik etti

TÜRKİYE, DÜNYA SATRANÇ ŞAMPİYONUNU YENEN BÜYÜKUSTAYI KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, büyük bir başarıya imza atan Büyükusta Ediz Gürel’i tebrik etti. Özbekistan’da gerçekleştirilen FIDE Grand Swiss Turnuvası’nın 7. Turunda, Dünya Satranç Şampiyonu Dommaraju Gukesh’i yenerek önemli bir zafer elde eden Ediz Gürel’in başarısı, Bakan Bak tarafından yayımlanan bir mesajla duyuruldu.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında “Özbekistan’ın Semerkant kentinde devam eden FIDE Grand Swiss Turnuvası’nın 7. Turunda, Dünya Satranç Şampiyonu Hintli Büyükusta Dommaraju Gukesh’i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Büyükusta Ediz Gürel’i yürekten kutluyorum” dedi. Ayrıca, “Ülkemizi gururlandıran Ediz Gürel’e ve bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

EDİZ GÜREL’İN BAŞARISI ÖNEM TAŞIYOR

Bu tarihi zafer, sadece Ediz Gürel’in kariyeri için değil, aynı zamanda Türkiye’nin satranç alanındaki gelişimi açısından da büyük bir önem taşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu tür başarıların artarak devam etmesi için gereken destekleri sağlamaya devam edecek.