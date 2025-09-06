Bakan Bak, EOC Heyeti’ni Ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Spyros Capralos ve EOC heyeti ile İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıda, 2027 yılı için İstanbul’da yapılacak Avrupa Oyunları ve Türkiye’nin 2036 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği adaylığı konuları masaya yatırıldı. İstanbul Taksim Ofisi’nde gerçekleşen toplantıya Bakan Bak’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm ile diğer bakanlık ve TMOK yetkilileri katıldı.

AVRUPA OYUNLARI HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, 2027 Avrupa Oyunları için yapılan hazırlık süreci detaylı bir şekilde ele alındı. Europe Oyunları öncesinde bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan çalışmalar ve gelecek dönemde yapılması planlanan faaliyetler üzerinde duruldu. Ayrıca, Türkiye’nin 2036 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği konusundaki görüşler de paylaşıldı. Bakan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora ve sporculara verdiği güçlü destekle Türkiye’nin spor alanında önemli bir ülke haline gelindiğine vurgu yaptı.

İstanbul’un pek çok büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Bakan Bak, bu birikimin 2027 Avrupa Oyunları’na da yansıyacağını söyledi. Türkiye’nin birçok branşta uluslararası başarı elde ettiğini belirten Bakan Bak, İstanbul’un 2036 Olimpiyat Oyunları için güçlü bir aday olduğunu ifade etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin spor altyapısı, genç nüfusu ve organizasyon kabiliyeti ile Olimpiyat ev sahipliği hedefinde kararlı adımlarla ilerlediğini belirtti.

ULUSLARARASI BAŞARILARDAN ÖVGÜ

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Spyros Capralos ise, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki tecrübelerini övgüyle anlatırken, 2027 İstanbul Avrupa Oyunları’nın büyük bir başarı ile gerçekleştirileceğine dair güvenlerini dile getirdi. Toplantı, tarafların iş birliği ve ortak çalışma kararı ile sona erdi.