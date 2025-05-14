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Bakan Bak, Galatasaray’ı tebrik etti

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası finalinde mücadele eden Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı. Bakan Bak, “Gaziantep Stadyumu’nda oynanan 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u yenerek şampiyon olan Galatasaray’ı tebrik ediyorum” dedi. Bakan, ayrıca finalist takım Trabzonspor’u da maçtaki çabası için kutladığını ifade etti.

Bakan Aşkın Bak, her iki kulübe de gelecekteki mücadelelerinde başarılar diledi. Şampiyonluk ve alınan başarılar, Türk futboluna olan katkı açısından önemli bir yere sahip. Bakan Bak’ın mesajı, spor camiasında takımların daha iyi performanslar göstermesi için teşvik edici bir etki yaratıyor.

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