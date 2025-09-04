Bakan Bak, Gürcistan’da Sporla Görüştü

Osman Aşkın Bak Gürcistan’da

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gürcistan’da önemli bir ziyarette bulundu. Bak, Gürcistan Spor Bakanı Shalva Gogoladze ve Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze’yle bir araya geldi. Ziyaret, A Milli Futbol Takımının 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde gerçekleşti. Bakan Bak, Tiflis seyahatinin ardından bu diplomatik görüşmeleri yaptı.

Bakanlığın İşbirliği Vurgusu

Bakan Bak’ın ilk görüşmesi Gürcistan Spor Bakanı Shalva Gogoladze ile oldu. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusu üzerinde duruldu. Gürcistan Spor Bakanı Gogoladze, Türkiye’nin organize edeceği tüm uluslararası etkinliklerine daima destek vereceklerini ifade etti. Bu açıklama sonrasında Bakan Bak, destekleri için Gürcistanlı mevkidaşına teşekkür etti.

Spor ve Gençlik Faaliyetleri İçin Anlaşma

Daha sonra, Osman Aşkın Bak, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile bir araya geldi. Bu görüşmelerde iki ülkenin yetkilileri de yer aldı. Toplantıların neticesinde, Türkiye ile Gürcistan arasında spor ve gençlik faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki işbirliği ve ortak projelerin temelini oluşturuyor.