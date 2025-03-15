Bakan Bak, Karaağaç Stadı’nı Açtı

Bakan Bak, Stadyum Açılışında Kutlamalarda Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde inşası tamamlanan yeni stadyumun açılışına katıldı. Açılış etkinliğinde ilk golü penaltı vuruşuyla atan Bakan Bak, stadyumu hayırlı bulduğunu ifade etti. Modern görünümüyle dikkat çeken Karaağaç Stadı’nın açılışı, bölge için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Valinin teşekkürleri ve protokol kesimi

Açılış töreninde konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Bakan Bak’a stadyum yapımındaki desteklerinden dolayı teşekkür etti. Törenin ardından Bakan Bak, protokol üyeleri ve sporcularla birlikte stadyumun açılış kurdelesini kesti.

Gençleri spora teşvik etme mesajı

Bakan Bak, yapmış olduğu konuşmada sporun önemine dikkat çekti. “Çocuklarımızın sporda olmasını istiyoruz, spora gelmesini istiyoruz, ailelere spor tesislerimize çocuklarını getirmelerini istiyoruz” diyen Bakan, gençlerin “Uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmasını” hedeflediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanının spora olan desteğinin kendileri için kıymetli olduğunu söyleyerek, “Türkiye Avrupa’daki en modern stadyumlara, salonlara ve havuzlara sahip” şeklinde konuştu. Karaağaç Stadı’nın altyapı olanaklarıyla gençlere büyük fırsatlar sunacağını belirten Bakan, burada spor yapan çocukların neşeli görünümüne dikkat çekti.