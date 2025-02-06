Bakan Bak, Kilis’te Depremzedeleri Ziyaret Etti

AFETZEDELER YENİ EVLERİNE KAVUŞUYOR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilis’te, deprem konutlarına yerleşen afetzedeler evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Hüsne Beşenk, yeni evine geçtiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Beşenk, “Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Evlat atıyor ama devlet atmıyor. Cumhurbaşkanımız atmadı bizi. Bugüne kadar yanımızda oldu, iyi ki var. İyi ki Türkiye’nin Cumhurbaşkanı. Bizleri sahipsiz bırakmadı.” diye konuştu.

BAKAN BAK’TAN ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında Kilis’te incelemelerde bulundu. Bakan Bak, deprem konutlarına yerleşen afetzedeleri ziyaret etti. Afetzedelerin durumlarını öğrenmek için onlarla bir araya gelen Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletti.

DEVLETİN DESTEKLERİ UNUTULMUYOR

Hüsne Beşenk, evine kavuşmanın sevincini ifade ederek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve evlerinin kısa sürede teslim edildiğini belirtti. “Evlat atıyor ama devlet atmıyor.” ifadesini kullanan Beşenk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua ederek, “Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Allah başımızdan eksik etmesin. Bugüne kadar yanımızda oldu, teşekkür ederim hepinize, başta Cumhurbaşkanımıza. Allah kendisine sağlıklı, uzun ömürler versin. İyi ki var. İyi ki Türkiye’nin Cumhurbaşkanı. Onurla, gururla… Cumhurbaşkanımızla onur ve gurur duyuyoruz. Bizleri sahipsiz bırakmadı. Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.” şeklinde konuştu.