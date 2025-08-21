Haberler

Bakan Bak, Kuzey Tunçelli’yi Tebrik Etti

BAKANIN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbest stilde altın madalya kazanan milli sporcu Kuzey Tunçelli’yi tebrik etti. Bakan Bak, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Kuzey Tunçelli yeniden Dünya Gençler şampiyonu. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbest stilde altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kuzey Tunçelli’yi yürekten kutluyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

ŞAMPİYONUN BAŞARISI

Bu başarısıyla Kuzey Tunçelli, hem ülkemizi uluslararası düzeyde temsil ediyor hem de genç sporculara ilham kaynağı oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu tür başarıların artırılması için gerekli adımları atmaktadir.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Mevlit Okutuldu. Gazi Serdar Çetkin

Tekirdağ'da, yaşamını yitiren gazi polis Serdar Çetkin anısına mevlit düzenlendi.
Haberler

Şam’da Kimyasal Saldırıya Anma Yürüyüşü

Şam'ın Doğu Guta bölgesinde, kimyasal saldırılarda hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirilen yürüyüşte çok sayıda kişi bir araya geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.