Bakan Bak, Kuzey Tunçelli’yi Tebrik Etti

BAKANIN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbest stilde altın madalya kazanan milli sporcu Kuzey Tunçelli’yi tebrik etti. Bakan Bak, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Kuzey Tunçelli yeniden Dünya Gençler şampiyonu. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbest stilde altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kuzey Tunçelli’yi yürekten kutluyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

ŞAMPİYONUN BAŞARISI

Bu başarısıyla Kuzey Tunçelli, hem ülkemizi uluslararası düzeyde temsil ediyor hem de genç sporculara ilham kaynağı oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu tür başarıların artırılması için gerekli adımları atmaktadir.