Bakan Bak, Sporcuları Tebrik Etti

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tayland’da gerçekleştirilen 2025 Büyükler ve Gençler VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası’nda 12 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında “Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımımız, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen 2025 Büyükler ve Gençler VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası’nda tarihi başarı elde etti. 17 yaşındaki Bilge Kağan Yılgın, yüzme branşında Dünya Şampiyonu olan ilk sporcumuz oldu” şeklinde ifadeler kullandı.

MİLLİ TAKIMIN BAŞARISI

Bakan Bak, “Şampiyonada toplam 12 madalya kazanan özel sporcularımızı tebrik ediyorum. Milli takımımızın kazandığı madalyalarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Her adımlarını yakından takip ettiğimiz özel sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” diyerek, sporculara olan desteğini ve takdirini dile getirdi. Bu başarı, Türkiye’nin uluslararası arenada özel sporcularıyla elde ettiği önemli bir başarı olarak kaydedildi.