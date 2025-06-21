Bakan Bak, Takımı Tebrik Etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Basketbol Takımı’nı tebrik ediyor. Bakan Bak, sosyal medya üzerinden “çeyrek finaldeyiz” notuyla yaptığı paylaşımda, grubunun son müsabakasında Yunanistan’ı yenerek çeyrek finale geçmeyi başaran A Milli Kadın Basketbol Takımı’na başarılar diledi.

BAŞARIYI TAÇLANDIRMAK

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın bu önemli başarısı, Türkiye’de kadın sporunun gelişimi için de büyük bir adım anlamı taşıyor. Takım, gösterdiği performansla spor severlerin gönlünde taht kurmayı başarıyor. Bakan Bak, bu başarıların devamının gelmesini temenni ediyor.