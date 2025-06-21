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Bakan Bak, Takımı Tebrik Etti

BAKAN BAK A TAKIMI TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Milletler Ligi’nde Güney Kore’yi yenmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı. Bakan Bak, sosyal medya üzerinden “Fileli Sultanları yine bildiğiniz gibi” notu ile bu başarıyı duyurdu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti ve Kanada’nın ardından Güney Kore’yi de set vermeden mağlup etmeyi başardı.

MİLLİ TAKIMA DESTEK VERDİ

Bakan Osman Aşkın Bak, yaptığı paylaşımda “Milli takımımızın yanındaydık, yürekten tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi. Bu başarı ile ilgili duygularını dile getiren Bakan Bak, sporcunun ve milli takımın başarısının önemine vurgu yaptı.

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