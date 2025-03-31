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Bakan Bak’tan Para Atletizm Milli Takımına Tebrik

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Finlandiya’da gerçekleştirilen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda başarılı olan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımını kutladı. Takım, şampiyonada 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak toplamda 29 madalya elde etti.

KADIN VE ERKEK TAKIMLARININ BAŞARISI

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, “Finlandiya’nın Espoo kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 12’si altın, 10’u gümüş ve 7’si bronz olmak üzere toplamda 29 madalya kazanan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımımızı kutluyorum. Kadın Milli Takımımızın takım halinde Avrupa Şampiyonu olması, Erkek Milli Takımımızın da Avrupa ikinciliği elde etmesi bizleri ayrıca gururlandırdı. Milli sporcularımızın elde ettiği madalyalarda emeği olanlara teşekkür ediyor, bayram sevincimizi taçlandıran tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞARI DOLU GÜNLER

Bu başarı, Türkiye’nin uluslararası arenada daha fazla tanınmasına ve dikkat çekmesine katkı sağlıyor. Özel sporcuların elde ettiğiniz başarı ile birlikte, sporun herkes için ulaşılabilir olmasının temeli bir kez daha vurgulanmış oluyor.

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