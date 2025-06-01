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Bakan Bak, Vanspor’u başarıyla kutladı

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2’nci Lig’den 1’inci Lig’e yükselen takımlar arasında yer alan Sarıyer, Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ve Vanspor’u tebrik etti. Kayseri’de gerçekleşen play-off finalinin ardından Vanspor, 1’inci Lig’e yükselerek bu başarıyı elde eden son takım oldu.

KAYSERİ’DEKİ FİNALİN ANLAMINI VURGULADI

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, “Kayseri’deki RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanan 2. Lig Play-off Finalinde Batman Petrolspor’u yenerek 1. Lig’e yükselen üçüncü ve son takım olan Artı Değer Vanspor’u kutluyorum” sözlerine yer verdi. Ayrıca, 2. Lig Beyaz Grup Şampiyonu Sarıyer ile Kırmızı Grup Şampiyonu Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor’u da unutmadan 1. Lig’de başarılar diledi. “Önümüzdeki sezonda mücadele edecekleri 1. Lig’de başarılar diliyorum” dedi.

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