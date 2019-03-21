Bakan: Başka illere de sıçrayacak

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Halkların Demokratik Partisi Adana il binasına düzenlenen operasyon hakkında konuştu.

Soylu “HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek-senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, ‘Orada kozmik oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor.’ 7 ajanda ve paralar ele geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar. Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada “Suratında meymenet olmayan adam geçen gün canlı yayında konuştu, ‘Ey İmamoğlu bizim oylarımızla seçileceksin, ey Mansur Yavaş bizim oylarımızla seçileceksin…’ Bana cevap vermesinler, ikide bir cevap yetiştirmesinler. Yürekleri yetiyorsa PKK’nın temsilcilerine cevap versinler. İki tane koltuk için PKK’ya yamuldular” dedi.

TRT