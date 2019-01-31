Bakan: Batılı ülkeler, HTŞ’ye para veriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgede yaşanan terör sorunu hakkında konuştu ve bazı batılı ülkelerin teröre verdiği desteği eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hürriyet’e Suriye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. “Ruslar güvenli bölgeye karşı değil. Ancak ABD güvenli bölgeden ne anlıyor, Rusların rolü ne olacak bunlar net değil.” diyen Çavuşoğlu, “Bazı Batılı ülkeler İdlib muhtırası bozulsun diye HTŞ’lileri (El Kaide uzantısı terör örgütü) teşvik ediyorlar, para veriyorlar.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına ilişkin “ABD’liler rejimin girmesini istemiyorlar. Bizim açımızdan ise buraya rejimin girmesi güvenlik endişelerimizi ortadan kaldırmaz. Çünkü rejimle YPG, Türkiye’ye karşı birleşebilir. O yüzden bu güvenli bölge bizim için önemli” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Hürriyet’in ev sahipliğinde Demirören Medya Grubu’nu ziyaretinde şu mesajları verdi:

YPG KENDİSİNE YENİ MÜTTEFİK ARADI

“YPG, ABD’nin çekilmesini öngörerek kendisine yeni müttefikler aramaya başladı. Geçmişte Rusların YPG ile ilişkileri iyiydi. Biz onlara bu konuda sitem edince ‘ABD’nin kontrolüne girmesinden iyidir’ diyorlardı. Amerikalılar da tersini söylüyordu. Ama Ruslar anladılar ki YPG’liler her iki tarafı da kullanmaya çalışıyor. YPG, rejim dahil herkesle işbirliği içine girebilir. ABD, Fırat’ın doğusundan çekildikten sonra buralara ya da Münbiç’e (Menbiç) rejimin girmesinin iki mahsuru var. Birincisi, ABD’liler, ‘Rejim demek İran demek’ diyor. Dolayısıyla rejimin girmesini istemiyorlar. İkincisi, bizim açımızdan ise buraya rejimin girmesi bizim güvenlik endişelerimizi ortadan kaldırmaz. Çünkü rejimle YPG, Türkiye’ye karşı birleşebilir. O yüzden bu güvenli bölge bizim için önemli.

MÜNBİÇ YOL HARİTASI HIZLANDI

Münbiç konusunda oyalama vardı. Bu süreçte Münbiç yol haritasının önemini anladılar. Yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma var. Yol haritasının uygulanmasıyla ilgili şimdi buralarda kimler görev alacak, isim listeleri de görüşülmeye başlandı. Sahada askerlerimizle istihbaratımız, kimler görev alacak, güvenlik birimlerinde, yerel yönetimde kimler olacak, bunlar görüşülüyor.

(Suriye anayasa komitesi çalışmaları) Yeni BM özel temsilcisiyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Rejimin son teklif ettiği sivil toplum listesindeki isimlere baktığımız zaman sivil değiller; bakan yardımcısı, merkez bankasının başkanı sivil olamaz. İran ve Rusya da isimleri görünce sivil toplumu temsil etmediklerini kabul etti. Şimdi değiştirilmesi için hem İran hem Rusya çaba sarf ediyor. Üçlü Rusya, İran, Türkiye zirvesi 14 Şubat’ta yine Soçi’de olacak.

(Tutuklu ABD konsolosluk çalışanları) (ABD’ye) söylüyoruz; bunlar bizim vatandaşımız, sizle çalışıyor olması suç işlediği zaman dokunulmaz anlamına gelmez. Kaldı ki bu kişileri birimlerinize nasıl aldınız? Son olarak bir adam bizim güvenlik birimlerinden, FETÖ’den dolayı atılmış bir adamı geçenlerde gözaltına aldılar. Amerikan Büyükelçiliği bize ‘Ya niye aldınız? Suçsuz demiyoruz ama hani bize önceden haber verecektiniz’ diyor. Ama sen FETÖ’cü, bizim güvenlik birimlerinden atılan kişiyi nasıl alıyorsun?

HÜRRİYET