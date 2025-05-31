Bakan Bayraktar, Akkuyu’nun Elektrik İhtiyacının Yüzde 10’unu Karşılayacağını Açıkladı

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ YATIRIMI DEVAM EDİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir’deki AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Burada yaptığı açıklamada, “Akkuyu’da dünyanın en büyük nükleer enerji şantiyesi, cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı şu anda devam ediyor. Tümünü 2028’de tamamladığımızda, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak.” şeklinde ifade etti. Toplantı öncesinde katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca Eskişehir’deki hizmetlere dair bir video gösterimi yapıldı.

ESKİŞEHİR İÇİN HAYALLERİMİZ VAR

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, açılış konuşmasında Eskişehir için hayallerinin bir laftan ibaret olmadığını vurguladı. Albayrak, “Çabalarımız 23 yıldır olduğu gibi her kulvarda sonuçlarını vermeye devam ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz, şehrin sorunlarını her zaman istişare ettiğimiz, Ankara’da ilgili bakanlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunu vermeye devam ediyor.” dedi. Ayrıca bazı kişilerin şehir adına akıl vermeye kalkışmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İTHALATTA CİDDİ MİKTARDA PARA HARCANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, programda yaptığı açıklamalarda enerjide bağımsız olmanın önemine dikkat çekti. “Son 22 yılda enerji faturası olarak ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar. O 1 trilyon dolarla 200 tane Atatürk Barajı yapabilirdik.” şeklinde rakamlar veren Bayraktar, bu kaynağın yenilenebilir enerji projelerine yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

DOĞALGAZ VE PETROL KEŞİFLERİ

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin gerçekleştirdiği önemli doğal gaz keşfine ve Gabar bölgesinde petrol üretme kapasitesine de değindi. “Bugün Türkiye 4 milyon hanesine yetecek kadar doğalgazı kendi gazımız olarak üretiyoruz. Adı bir dönem terörle anılan Gabar’da bugün Türkiye kendi petrolünü üretir hale geldi.” ifadeleriyle Türkiye’nin enerji bağımsızlığının altını çizdi.

AKKUYU’NUN GÜZEL GÜNLERİ GERİDE KALDI

Akkuyu Nükleer Santrali’nde 30 bin insanın çalıştığını hatırlatan Bakan Bayraktar, “Türkiye’nin 70 yıllık rüyası… İnşallah orası, en kısa sürede 1 reaktörü devreye almak suretiyle ve tümünü 2028’de tamamladığımızda, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak.” şeklinde konuştu. Program sonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından hediye takdim edildi. Bakan Bayraktar, programını Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu’nda gerçekleşecek ‘Gençlerle Buluşma’ etkinliği ile sürdürecek.