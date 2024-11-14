Bakan Bayraktar, ATBR Üyelerini Kabul Etti

ENERJİ FAKTÖRÜ

Bayraktar, sosyal medya platformu X’te gerçekleştirdiği paylaşımda, Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinde enerjinin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. American Turkish Business Roundtable üyelerini Bakanlıkta ağırladıklarını ifade eden Bayraktar, paylaşımında şu noktalara değindi: “Önümüzdeki süreçte iki ülke arasında özellikle doğal gaz ticareti ve yenilenebilir enerji alanlarında daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini vurguladık. 2035 yenilenebilir enerji hedeflerimiz çerçevesindeki fırsatları yatırımcılarla paylaştık.”

İŞBİRLİĞİ VE YATIRIM FIRSATLARI

Bayraktar, Türkiye ve ABD’nin doğal gaz ticareti ve yenilenebilir enerji sektörlerinde işbirliği yapma gerekliliğinin altını çizdi. Ayrıca, 2035 yılına kadar belirlenen yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda atılacak adımlar ve yatırım fırsatları hakkında bilgileri yatırımcılarla paylaştığını ifade etti. Bu işbirlikleri, iki ülkenin ticaret hacmini artırma hedeflerine katkı sunacak önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.