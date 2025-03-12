Bakan Bayraktar CERAWeek 2025’te Türkiye’yi Temsil Etti

ENERJİ FUARI CERAWeek 2025’E KATILIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’nin Texas eyaletindeki Houston şehrinde gerçekleşen CERAWeek 2025 küresel enerji fuarına katıldı. Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources arasında Diyarbakır Havzası’ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesine yönelik imzalanan Ortak Girişim Anlaşması törenine katılımcı olarak yer aldı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Bakan Bayraktar, “Türkiye’de petrol aramacılığında yeni bir dönemi açan bu anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu. CERAWeek 2025’te, enerji sektörünün öncü isimlerinin buluştuğunu belirten Bayraktar, burada Türkiye’nin enerji vizyonunu da aktardı.

GÖRÜŞMELER VE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

Bakan Bayraktar, Meksika Enerji Bakanı Luz Elena Gonzalez, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ve Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile ayrı ayrı yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, global şirketlerin üst düzey temsilcileriyle de görüşerek işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

ORTAK GİRİŞİM ANLAŞMASI’NIN ÖNEMİ

TPAO, TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources arasında imzalanan Ortak Girişim Anlaşması, Diyarbakır Havzası’ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bakan Bayraktar, projede en güncel çevresel ve teknolojik uygulamaların uygulanacağını, yerli iş gücünün eğitimi ve teknik bilgi transferinin de sağlanacağını kaydetti. “Bu iş birliği, Türkiye’nin petrol ve gaz kaynaklarını ekonomimize kazandırma hedefimize büyük katkı sağlayacak” diyerek projenin önemini vurguladı.