Bakan Bayraktar Chevron ile görüştü

ENERJİ SEKTÖRÜ TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano’da düzenlenen Gastech 2025 etkinliği çerçevesinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda önemli bir görüşmenin altını çiziyor.

CHEVRON İLE İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Bakan Bayraktar, “Küresel enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Chevron’un üst düzey yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdik. LNG ticareti ile hidrokarbon arama ve üretimi konularında iş birliği imkanlarını değerlendirdik” şeklinde ifadeler kullanarak görüşmelerin içeriğini de duyuruyor. Enerji sektöründe yeni iş birlikleri için fırsatların araştırıldığı bu toplantılar, uluslararası iş birliğinin temellerini atma açısından büyük bir önem taşıyor.