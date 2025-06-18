Bakan Bayraktar, Destek Programı Devam Edecek

ENERJİ BAKANINDAN DOĞAL GAZ FİYATLARINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz fiyatlarındaki artışları vatandaşa yansıtmamak için önemli bir destek programı yürüttüklerini belirtti. Bayraktar, uygulamanın süreceğini ifade etti. Bakan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak İran ve İsrail arasındaki çatışmaların petrol fiyatlarını artırdığını, bunun doğal gaz fiyatlarını da etkilediğini söyledi.

DESTEĞE DEVAM

Natural gaz fiyatlarının artışlarının tüketicilere yansıyıp yansımayacağı konusunda Bayraktar, “Doğal gaz fiyatlarındaki artışları vatandaşa yansıtmamak adına çok önemli bir destek programı uyguluyoruz. Bunu uygulamaya da devam edeceğiz” dedi. Bayraktar, kabine toplantısı sonrasında global ve Türkiye’deki etkileri değerlendirdiğini belirtti. Küresel ölçekte petrol fiyatlarının yükseldiğini ve doğal gaz fiyatlarının da artabileceğini vurguladı. Yaz aylarında doğal gaz tüketiminin azaldığını, sürecin normalleşeceğini umduğunu ifade etti.

GAZ TEDARİK GÜVENLİĞİ

Bayraktar, doğal gaz tedarikinin arz güvenliği açısından da değerlendirerek, “Gaz tedarikimiz konusunda herhangi bir sıkıntı olamayacağını ifade ettim. İran’dan önemli bir miktarda alıyoruz. Bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade ettim” dedi. Böylece tedarik sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti.

PETROL FİYATLARININ ETKİSİ

Petrol fiyatlarındaki artışların akaryakıt fiyatlarına yansıması ile ilgili gelen soruları da yanıtlayan Bayraktar, “Akaryakıt fiyatlarında biliyorsunuz ülkemizde otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünya fiyatlarına paralel fiyatların artması burada belli dönemlerde otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıyor” diye konuştu. Dolayısıyla petrol ve dövizdeki hareketliliklerin fiyatlandırmayı etkileyebileceğini sözlerine ekledi.