Bakan Bayraktar: Enerji Sektörümüz Çok Güçlü

Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) ziyareti sırasında AA muhabirinin sorularına cevap verdi. Rusya’nın Türkiye için enerji alanında önemli bir tedarikçi olduğunu belirten Bayraktar, “Petrol, doğal gaz, nükleer enerji, kömür ve LPG gibi petrol ürünlerinde de önemli bir tedarikçimiz ve Rusya ile uzun yıllara dayanan bir enerji işbirliğimiz var.” ifadesini kullandı.

ENERJİ İŞBİRLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Bayraktar, Rusya’daki temasları çerçevesinde yetkililerle mevcut işbirliğini ve geleceğe yönelik fırsatları görüştüklerini aktararak, “SPIEF vesilesiyle geldiğimiz St. Petersburg’da muhataplarımızla görüşme imkanı bulduk. Forumdaki panellerde nükleer enerji ve diğer enerji alanlarında işbirliğimiz ile küresel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Dolayısıyla burası önemli bir platform.” şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEN ZORLUKLAR

Enerji sektörünün son beş yılda önemli zorluklarla karşılaştığını vurgulayan Bayraktar, “2020’de pandemi süreciyle enerjide fiyatların hızla yükseldiği bir dönemi yaşadık. Enerji piyasalarının dengede gitmesi çok mühim.” dedi. İklimle ilgili krizlerin enerji sektörünü yönlendirdiğini belirten Bayraktar, bu sürecin hala devam ettiğini ifade etti. 2022’de Rusya ile Ukrayna arasında başlayan çatışmanın Avrupa üzerindeki etkilerine değinen Bayraktar, “Ticaret savaşları, tedarik zincirindeki aksaklıklar, yaptırımlar ve korumacı politikalar dünyayı enerji piyasaları üzerinde baskı altında tutuyor.” diye belirtti.

FİYATLAR VE ARZ GÜVENLİĞİ

Bayraktar, Orta Doğu’da artan gerilimlerin yeni bir kriz yarattığını ve bunun makro ölçekte etkileri olabileceğini belirterek, “Enerji sektörümüz ve enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı. Geçmişteki tüm sorunların üstesinden gelmeyi başardık.” ifadesini kullandı. Yaşanan gerilimlerin ekonomik etkilerini de gözlemlediklerinin altını çizen Bayraktar, “Fiyatlarda bir yukarı hareket söz konusu oldu. Ancak daha kötü bir senaryo olabileceğini düşünmüyorum.” dedi.

Arz güvenliğinin kritik bir konu olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Arz güvenliği için gerekli tedbirleri aldık. İran, doğal gaz tedarikine devam ediyor, herhangi bir kesinti yok.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin enerji güvenliğini güçlendirmek için alternatif çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, “Bu çalışmalarımızı daha yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yaz sezonundayız ve depolarımızı doldurmaktayız. Kış için ülkemizi arz güvenliği açısından hazırlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bayraktar, Rusya’nın Türkiye için enerji arzında önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, bu işbirliğini gelecek dönemde de sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.