Bakan Bayraktar Enerji Üzerine Konuştu

BAKAN BAYRAKTAR, RUSYA’DA KONUŞMA YAPTI

Bakan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda gerçekleştirilen ‘Küresel enerji pazarı: Üretici ve tüketicilerin arasında dengeyi bulmak’ başlıklı bakanlar oturumuna katıldı. Oturum sonrasında yapılan resmi açıklamaya göre; Bayraktar burada bir konuşma gerçekleştirdi. Son 5 yılda pandemi, iklim krizi, jeopolitik sorunlar ve bölgesel gerilimlerin etkisiyle yeni bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirten Bayraktar, değişmeyen tek şeyin yeni belirsizlikler ve zorluklar olduğunu ifade etti.

ENERJİ ARZINI ÇEŞİTLENDİRİYORUZ

Enerji arzını çeşitlendirmek ve dengeli bir enerji portföyü oluşturmak amacıyla yenilenebilir enerjiye yatırım yaptıklarını anlatan Bayraktar, “2035’de rüzgar ve güneşte kurulu gücü 4 katına çıkarma hedefimiz var” dedi. Ayrıca, tüm sektörleri kapsayan enerji verimliliği eylem planını hayata geçirdiklerini kaydetti.

NÜKLEER ENERJİ HEDEFİ VE DOĞALGAZ ÜRETİMİ

Nükleer enerji alanında Rosatom ile Mersin Akkuyu’da 4,8 gigavat kapasiteli 4 reaktör inşa ettiklerini hatırlatan Bakan Bayraktar, 2050 yılına kadar Sinop ve Trakya’da yeni santraller kurmayı ve küçük modüler reaktörlerle birlikte 20 gigavatlık nükleer kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Ayrıca, Karadeniz’de büyük bir doğal gaz rezervi keşfettiklerini vurgulayan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda 4 milyon konutun ihtiyacını karşılayacak miktarda doğal gaz üretmeye başladıklarını ve 2028’de günlük üretimi 40 milyon metreküpe çıkaracaklarını ifade etti.

YENİ ÜRETİM MODELLERİ VE YEŞİL KORİDOR PROJESİ

Petrol ve doğal gazda geleneksel olmayan yöntemler kullanarak yeni bir üretim modelinin Diyarbakır ve Trakya’da hayata geçirileceğini belirten Bayraktar, “Bu yeni üretim modeliyle umarım bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında ilk sondaja başlarız” şeklinde konuştu. Ayrıca elektrik ve doğal gaz altyapısına yatırım yaptıklarını, komşu ülkelerle enterkonneksiyon kapasitesini artırmaya çalıştıklarını da ekledi. Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile birlikte Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi’ni başlattıklarını söyleyerek projeyle elektriğin farklı coğrafyalara iletilip ticaretinin yapılacağını açıkladı.

İRAN’IN GAZ TEDARİKİ VE ENERJİ DURUMU

İsrail’in İran’a saldırmasının ardından Türkiye’nin enerji arz güvenliğine olan etkilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, “İran, Türkiye için en büyük gaz tedarikçilerinden biri. Şu anda Türkiye’ye gaz tedarik ediyor. Bunun önümüzdeki yıllarda ve gelecek 10 yılda devam etmesini hedefliyoruz. Bu gaza ihtiyacımız var. Talebimizin bu yıl 60 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor” dedi.