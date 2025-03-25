Bakan Bayraktar, Erzurum’da Ziyaretlerde Bulundu

ZİYARET PROGRAMI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum’da çeşitli etkinliklerde bulundu. İlk olarak Erzurum Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Bayraktar, burada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile bir araya geldi. Vali Mustafa Çiftçi ile Vali Yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bayraktar, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı ve ardından Erzurum ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulundu.

ESPRESSOLAB ZİYARETİ

Valilik ziyaretinin ardından, Bayraktar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘boykot’ çağrısını yaptığı firmalar arasında bulunan EspressoLab’ın şubesine gitti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Bayraktar, kahve içerek sohbet etti. Bu ziyarete Vali Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu’nun yanı sıra Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BOYKOT ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleşen operasyonlar sürecinde, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasıyla devam eden eylemlerde, CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane’de toplanan kalabalığa hitap ederken EspressoLab’e yönelik boykot çağrısında bulunmuştu. Özel, “Kahvenin her türlüsünü severim. Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin!” şeklinde konuşmuştu.