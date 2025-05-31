Bakan Bayraktar, Eskişehir’i Ziyaret Etti

BAYRAKTAR’IN ESKİŞEHİR ZİYARETİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir’i ziyaret etti. Eryaman YHT Gar’dan tren ile yola çıkan Bakan Bayraktar, Eskişehir Tren İstasyonu’nda indi. Burada, Bakan Bayraktar’ı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer protokol mensupları karşıladı.

VALİLİK ZİYARETİ VE ETKİNLİKLER

Bakan Bayraktar, ilk olarak Eskişehir Valiliği’ne gitti. Burada çocuklar tarafından çiçek takdim edilen Bakan’a, hediye verme fırsatı da oldu. Eskişehir Valiliği binasında şeref defterine imza atan Bakan Bayraktar’ı Vali Aksoy makamında ağırladı. Ziyaretin ardından, Bakan Bayraktar’ın bir otelde gerçekleştirilecek olan AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılacağı belirtildi.

GENÇLERLE BULUŞMA ETKİNLİĞİ

Bakan Bayraktar, programını Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu’nda düzenlenecek ‘Gençlerle Buluşma’ etkinliği ile tamamlayacak. Eskişehir Tren İstasyonu’ndan hareket ederek Eryaman YHT Gar’a geri dönecek.